Пропуска в Липецке в период самоизоляции: появился образец справки для работающих жителей
В Управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области опубликовали форму справки для сотрудников предприятий, работающих во время карантина. Скачать образец можно здесь.
Напомним, режим всеобщей самоизоляции в регионе ввели накануне, 31 марта. Липчанам запретили выходить из дома без крайней необходимости. Одна из таких причин - поход на работу.
Как сообщили в пресс-службе управления, эта справка пока не является обязательной. Однако, руководителям организаций все же рекомендовали оформить их для сотрудников. В бланк нужно вписать ФИО работника, его место работы, ИНН, график работы. А также указать, какой вид деятельности осуществляет организация. И, конечно, подпись руководителя предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU