Пропуска в Липецке в период самоизоляции: появился образец справки для работающих жителей

1 Апр 2020 2020-04-01T16:49:56+03:00

Пока пропуск не является обязательным, но предприятиям рекомендовали его оформить для сотрудников

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В Управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области опубликовали форму справки для сотрудников предприятий, работающих во время карантина. Скачать образец можно здесь.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции в регионе ввели накануне, 31 марта. Липчанам запретили выходить из дома без крайней необходимости. Одна из таких причин - поход на работу.

Как сообщили в пресс-службе управления, эта справка пока не является обязательной. Однако, руководителям организаций все же рекомендовали оформить их для сотрудников. В бланк нужно вписать ФИО работника, его место работы, ИНН, график работы. А также указать, какой вид деятельности осуществляет организация. И, конечно, подпись руководителя предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU