Коронавирус в Липецке, новости на 1 апреля 2020 года: закрыты букмекерские конторы и пункты приема ставок

2 Апр 2020 2020-04-02T07:59:55+03:00

Работу могут продолжить салоны связи и магазины с семенами

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В постановление региональной администрации "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области" внесли изменения.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, до 14 апреля приостановлена работа букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок. Аналогично с оказанием ряда бытовых услуг. Исключение - техобслуживание и ремонт машин, автомойки, ремонт бытовой и компьютерной техники, организация похорон.

В список предприятий, которые могут работать, добавили еще пункты. Так, во время карантина будут открыты салоны связи, магазины по продаже семян, саженцев, сельскохозяйственных товаров. Работать могут и интернет-магазины, но при условии доставки товаров.

На территориях ТЦ и ТРЦ разрешено работать магазинам розничной торговли, но при условии, что площадь центров более 5 тыс. кв.м. и что в них осуществляют торговлю более 2 субъектов. В таких центрах могут работать магазины продовольственных, детских товаров.

Руководителям предприятий, которые продолжают работать, рекомендуют выдать своим сотрудникам справки. Образец бланка можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU