Борьба с коронавирусом в Липецке: в государственные аптеки Липецка завозят антисептики
В рамках борьбы с коронавирусом в Липецке в государтсвенные аптеки региона завезли антисептики. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, 26 000 единиц обеззараживающих средств поступило в сеть аптек «Липецкфармация».
Антисептики будут распределять по аптекам города и в районы по мере спроса. Власти обещают внимательно следить за наличием подобной продукцией в Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов рекомендовал аптекам сделать отдельные витрины с антисептиками, где расписать какое средство для чего использовать.
Напомним, что на 2 апреля 2020 года в Липецке появилось 4 новых случая коронавируса, всего в регионе 12 человек с диагнозом COVID-19, а с учетом троих выздоровевших уже 15 случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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