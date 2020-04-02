2020-04-02T09:55:47+03:00
Общество

Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: администрация просит помочь деньгами в борьбе с коронавирусом

Деньги пойдут пострадавшим жителям и организациям
Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 2 апреля, к липчанам, предприятиям и организациям региона обратилась администрация Липецкой области. Власти просят помочь финансово в борьбе с коронавирусом. Средства будут перечислены в некоммерческую организацию - Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка. Реквизиты для перечисления можно посмотреть здесь.

В назначении платежа нужно указать - мероприятия в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Уточнить информацию можно по телефону Фонда 8(4742) 57-97-15.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, деньги пойдут наиболее пострадавшим жителям и организациям, чтобы купить медицинские препараты и оборудование,а также на ликвидацию последствий распространения COVID-19.

Напомним, в регионе 8 больных коронавирусом. Подозревают инфекцию у 30 человек. Накануне в Ельце отменили автобусное сообщение с Москвой. Закрыли букмекерские конторы и пункты приема ставок. При этом продолжают работать салоны сотовой связи и магазины с семенами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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