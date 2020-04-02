2020-04-02T10:51:37+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 2 апреля 2020 года: заболели еще 4 человека

Теперь в регионе 12 липчан с подтвержденным диагнозом COVID-19
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке 4 новых случая заражения коронавирусомВ Липецке 4 новых случая заражения коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области еще у 4 человек выявили коронавирус. Информация об этом появилась на сайте оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции в этот четверг, 2 апреля. Теперь в регионе 12 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Напомним, в минувшую среду, 1 апреля, в Липецкой области было 8 больных, а под подозрением на выделение вируса в инфекционной больнице находилось 30 человек. Региональная администрация просит липчан, предприятия и организации помочь финансово в борьбе с инфекцией. Все деньги будут перечислены в Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка. Средства пойдут наиболее пострадавшим жителям и организациям.

Кстати, в Липецке и Ельце отменили автобусное сообщение с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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