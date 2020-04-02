Карантин в Липецке из-за коронавируса: Парад колясок перенесли на осень

2 Апр 2020 2020-04-02T13:25:52+03:00

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В Липецке перенесли Парад колясок на осень. Мероприятие планируют провести 5 сентября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, такое решение приняли организаторы. Причина - ситуация с коронавирусом в регионе.

Тематика конкурса останется прежнем - "Сказки Пушкина". Так что простор для фантазии огромен. А тем более, что в Липецкой области продолжается режим всеобщей самоизоляции и многие находятся дома - больше времени для гениальных идей.

Шествие колясок пройдет в Нижнем парке. Лучших выберут в 4 номинациях: "Коляска-сказка", "Сказочный обитатель", "Сказочный экипаж" и "Чудеса лукоморья". Всем участникам раздадут подарки. Победители же получат специальные призы.

Напомним, чтобы принять участие в конкурсе нужно подать заявку. Форму и необходимую информацию по мероприятию опубликуют ближе к дате проведения.

ИСТОЧНИК KP.RU