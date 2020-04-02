Борьба с коронавирусом в Липецке: мэр отдала медикам 19 машин чиновников с водителями

2 Апр 2020 2020-04-02T19:16:07+03:00

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Для усиления борьбы с коронавирусом в Липецке поделилась с врачами машинами из своего автопарка. Медработники Липецка могут выезжать к больным на машинах администрации города. Также на чиновничьих машинах с личными водителями будут ездить волонтеры, развозить продукты пенсионерам. Что крайне важно в условиях осложнившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

– Сегодня мы все оказались в очень непростой ситуации, – прокомментировала решение мэр Липецка Евгения Уваркина. – Идет настоящая война с распространением инфекции. И именно медики сейчас на передовой. Помочь им, поддержать систему здравоохранения – наша основная задача. Поэтому я приняла решение о передаче служебных автомобилей сотрудников администрации. Уверена, врачам и волонтерам они сейчас нужнее.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, письмо со списком автомобилей передали заму главы администрации области Александру Ильину. Машины с водителями врачам и волонтерам готовы отдать уже в пятницу, 3 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU