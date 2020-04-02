2020-04-02T18:51:08+03:00
Общество

Профилактические меры в Липецке от коронавируса: обрабатывать подъезды будут 5 раз в неделю

В Липецке усиливают санитарную обработку многоквартирных домов
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке усилили санитарную обработку против коронавирусаВ Липецке усилили санитарную обработку против коронавирусаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке осложнилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. 2 апреля в регионе зарегистрировали сразу 4 новых случая COVID-19, еще 30 человек под подозрением.

Чтобы усилить профилактические меры в Липецке от коронавируса, управляющие компании начали усиленную санитарную обработку подъездов многоквартирных домов. По данным городского департамента ЖКЖ, подъезды обеззараживают с использованием средств, которые рекомендовал Роспотребнадзор. Отметим, что также в регионе обрабатывают все вокзалы, автостанции и даже технику экстренных служб. Это не считая общественный транспорт, который начали дезинфицировать еще в начале марта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в условиях повышенной готовности, влажная уборка в подъездах и лестниц до 3 этажа должна проходить 5 раз в неделю. В этом же режиме нужно мыть пол кабины лифта, и дезинфицировать сами лифты, домофоны, двери, ручки, плафоны, перила, почтовые ящики, подоконники и другие поверхности, которых касаются люди.

Еще два раза в неделю делать все то же самое, но с использованием дезинфицирующих средств. Один раз в неделю проводить дезинфекцию мест общего пользования. Управляющие компании должны предоставлять жильцам всю информацию о графике уборки и дезинфекции. Если подъезд не моют и не обрабатывают, нужно жаловаться на горячую линию в областную Государственную жилищную инспекцию 22-13-16. Или в диспетчерскую службу Липецкой области: 8-800-450-48-48. Еще полезные номера горячих линий в период коронавируса и режима изоляции, которые могут пригодиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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