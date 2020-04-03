2020-04-03T12:46:32+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 апреля 2020 года составило 4 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 апреля 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
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Из больницы Липецка выписывают 4 выздоровевшего от коронавирусаИз больницы Липецка выписывают 4 выздоровевшего от коронавирусаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке из инфекционной больницы выписывают еще одного выздоровевшего человека. Тем самым число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 апреля 2020 года составило 4 человека.

Как сообщили в администрации области, вылечить удалось женщину - жительница Липецкой области, перенесшая коронавирусную инфекцию, покинет больницу в эту пятницу. Таким образом данные по числу зараженных коронавирусом регионе обновятся - на момент выписки женщины, в Липецке будут не 15 зараженных коронавирусом, а 14 с COVID-19.

Напомним, первых трех пациентов инфекционки с коронавирусом выписали 19 марта. За что медики получили премии от области. Первые заболевшие прибыли в регион из-за границы, тогда их сразу успели изолировать, что позволило не допустить распространение инфекции по территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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