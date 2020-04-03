2020-04-03T10:40:15+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 3 апреля 2020 года: 3 новых случая

Количество зараженных коронавирусом в Липецке составило 15 человек
Лия МУРАДЬЯН
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По данным оперативного штаба, количество зараженных коронавирусом в Липецке на утро 3 апреля составило 15 человек. Сразу 3 новых случая COVID-19 подтвердились в Липецке за сутки.

Отметим, что накануне коронавирус лабораторно подтвердился сразу у 4 человек. Двое зараженных - жители Задонского района. Мужчина заразился, работая вахтовым методом в Москве и приехал в Липецкую область уже больным. Еще 30 человек на тот момент были с подозрением на выделение вируса.

По данным администрации региона, состояние всех пациентовинфекционной больницы удовлетворительное. С учетом троих ранее выздоровевших, общее количество зараженных коронавирусом в Липецке с начала пандемии составило 18 человек.

Сейчас в регионе действует всеобщий режим самоизоляции, к которому граждане начали относиться более ответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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