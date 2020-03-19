"Люди не понимают, зачем им изоляция": Липецкие врачи рассказали, как лечили больных коронавирусом

Липчан, переболевших коронавирусом, выписали из инфекционной больницы. Лечение троих местных жителей завершилось в этот четверг, 19 марта. Врачи отмечают их состояние, как удовлетворительное. А также заверяют - эпидемиологически липчане не опасны и угрозу для окружающих не представляют. Напомним, что инфекцию COVID-2019 подхватили супруги 39 и 48 лет, и 59-летняя женщина. Все они заразились в Италии. Госпитализировали липчан 5 марта. Семейную пару моментально поместили в боксы. А всех, кто с ними контактировал, направили в обсервацию.

Медикам, которые работали с зараженными коронавирусом, выпишут премииФото: Юлия КЛЮЕВА

Сначала диагноз у заболевших подтвердили в Липецке, а после в референс-центре. На это ушло 2-3 дня. Пока специфической терапии нет, поэтому больные получали антиретровирусные препараты с первого дня пребывания в медучреждении. О том, как проходило лечение, рассказали медики Липецкой областной инфекционной больницы. Сами липчане встретиться с журналистами отказались.

- Мы проводили свою работу согласно инструкциям, - поделилась врач-инфекционист Юлия Красникова. - Одна из главных мер - защита персонала. Мы переодевались в специальные костюмы, проводили осмотр пациентов, назначали лечение, вели документацию. Нам повезло - инфекция у пациентов протекала в легкой форме, без осложнений. На фоне терапии после нескольких суток наблюдалась динамика. Не было такого, что хотя бы один специалист отказался работать. Мы все медицинские работники, мы все выполняем свой долг.

Липецкие врачи рассказали, как лечили больных коронавирусом.

Медицинская сестра процедурной Галина Комаричева призналась "КП-Липецк" - мысли были самые разные. Пугала неизвестность. Естесственно, родственники переживали. Да и обстановка вокруг, когда все только и говорят о коронавирусе, нагнетала. Но на самом деле не все так страшно. Главное, что есть результат.

По словам начальника госпиталя, самое сложное, с чем пришлось столкнуться - психологическое состояние пациентовФото: Юлия КЛЮЕВА

- Мы развернулись на 50 коек, - сообщила начальник госпиталя Галина Слюсарева. - Самое сложное, с чем пришлось столкнуться - психологическое состояние наших пациентов. К сожалению, не все понимают серьезность ситуации. Мы пережили много вспышек различных заболеваний и купировали их. Однако, сейчас мы получили совершенно других пациентов. Они не понимали, что должны быть изолированы, что должны проходить определенные обследования.

За профессиональную работу медиков поблагодарили заместитель главы областной администрации Александр Ильин и начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков. Кстати, врачам, которые работали с заболевшими коронавирусом, наградили, а также пообещали выписать премии. А инфекционная больница получит миллион за успешное лечение.

Александр Ильин и Юрий Шуршуков поблагодарили медиков за их трудФото: Юлия КЛЮЕВА

По информации пресс-службы областной администрации, на территории региона не осталось больных коронавирусом. Но многие еще находятся под наблюдением в обсервации. Продлен карантин в школах. На дистанционное обучение перевели студентов ВУЗов.

В Липецке выписали трех человек, переболевших коронавирусом.

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