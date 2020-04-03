2020-04-03T19:01:04+03:00
Общество

Липецк начали обрабатывать от клещей

Дезинсекцию провели возле 19 микрорайона, на городских пляжах
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк обрабатывают от клещейЛипецк обрабатывают от клещейФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке стартовали акарицидные обработки. Как сообщили в пресс-службе мэрии, они должны были начаться раньше, но все сдвинулось из-за перепадов температур. Так, дезинсекцию провели в лесополосах и на склонах 19 микрорайона, на территориях спортивно-рекреационного комплекса "Каменный лог" и городских пляжей.

В ближайшее время от клещей также обработают парки областного центра. Напомним, что в настоящее они закрыты из-за коронавируса. Когда в регионе завершится режим всеобщей самоизоляции, а его продлили до 30 апреля, липчан призывают быть осторожными. Дезинсекция - хорошая мера профилактики от клещей, но она не дает 100% гарантии защиты от них. Поэтому для похода в парки или на природу лучше выбирать закрытую одежду, пользоваться репеллентными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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