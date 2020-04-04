4 Апр 2020 2020-04-04T14:14:24+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 4 апреля 2020 года

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Из Липецкой областной инфекционной больницы выписали еще одного пациента, переболевшего COVID-19. Тем самым число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 4 апреля 2020 года составило 5 человек. Напомним, что днем ранее в Липецке выздоровела от коронавируса женщина. А первых троих пациентов инфекционной больницы выписали в марте.

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки новых случаев коронавируса в Липецке не было. По состоянию на 4 апреля 2020 года в 14.00 в Липецке с подозрением на коронавирус 11 человек, зараженных COVID-19 – 13 липчан.

Также в обсерваторе в Данкове находятся 17 человек. На двухнедельном домашнем карантине – 1131 человек. Обе категории людей здоровы, никаких симптомов ОРВИ не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU