Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 4 апреля 2020 года: новых случаев нет

4 Апр 2020 2020-04-04T12:25:09+03:00

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По состоянию на эту субботу, 4 апреля, в Липецкой области нет новых случаев заражения коронавирусом. По данным Федерального оперативного штаба, в регионе диагноз COVID-19 подтвержден у 15 человек. Лечение завершили 3 человека. Несколько недель назад, 19 марта, из инфекционной больницы выписали супругов 39 и 48 лет, а также 59-летнюю женщину. Кстати, в минувшую пятницу в пресс-службе региональной администрации сообщили, что к выписке готовят еще одну женщину. Тогда же, с учетом выздоровевшей, заявили о 14 больных. Но по данным на это утро число выздоровевших в Липецкой области остается прежним - 3 человека.

Кстати, в регионе продлили режим всеобщей самоизоляции. Липчанам придется сидеть дома до 30 апреля. Выходить можно только в крайних случаях, которые перечислены здесь.Также власти рассказали, что липчане могут ездить на дачу на личной машине. Однако, порекомендовали воздержаться от каких-либо поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU