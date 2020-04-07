Режим работы транспорта в Липецке в период самоизоляции: садоводческие автобусы пока работать не будут

7 Апр 2020 2020-04-07T12:17:37+03:00

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В период всеобщей самоизоляции в Липецке садоводческие маршруты ездить не будут. Их открытие откладывается до особого распоряжения. Причина тому - осложненная эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в этот вторник, 7 апреля.

Садоводческие автобусы всегда начинали работать в апреле. Основной поток пассажиров в транспорте - это пенсионеры. Чтобы снизить риск распространения COVID-19, чиновники решили перенести старт маршрутов.

Напомним, что в период режима всеобщей самоизоляции липчане могут выезжать на дачи. Но только на личном автомобиле. При этом власти не рекомендуют расширять круг общения - сколько человек находится дома, столько должны быть и на даче.

ИСТОЧНИК KP.RU