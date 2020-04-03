Поездки на дачу в Липецке в период самоизоляции: можно ли отправиться на машине

3 Апр 2020 2020-04-03T16:07:16+03:00

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Многих липчан волнует вопрос, можно ли в в период режима всеобщей самоизоляции поехать на дачу. Особенно за свои сады и огороды переживают пенсионеры, которые из года в год трудятся на земле, выращивая урожай для всей семьи.

Напомним, что согласно постановлению, липчане должны находиться дома. Но есть и исключения - работа, поход в магазин или аптеку, выгул домашних животных, вынос мусора. Также из дома можно выйти, если человеку понадобилась экстренная медицинская помощь, либо его жизни и здоровью что-то угрожает. То есть прямого запрета на поездку в документе нет, но и условия выхода из дома четко прописаны.

- Мы не ограничиваем перемещение в автомобиле, липчане могут выезжать на дачи, - прокомментировали в пресс-службе администрации региона. - Но не нужно собирать большие компании, приглашать гостей. Сколько человек находятся дома, столько должно быть и на даче. Не надо расширять круг общения. Но лучше, конечно, воздержаться от поездок и остаться дома.

Кстати, несколько дней назад в постановление внесли изменения. В список предприятий, которые могут работать, добавили магазины по продаже семян, саженцев, сельскохозяйственных товаров. А вот когда в областном центре пустят садоводческие автобусы, пока неизвестно. Но, как сообщали ранее в пресс-службе горсовета, бесплатный проезд для липчан сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU