Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: Росгвардия патрулирует улицы в масках
За соблюдением режима изоляции по коронавирусу в Липецке следят сотрудники и военнослужащие Росгвардии. Отметим, что режим продлили до конца апреля. Экипажи вневедомственной охраны патрулируют улицы беспрерывно.
Во время рейдов росгвардейцы беседуют с оказавшимися на улице горожанами, напоминают о сложной эпидемической обстановке и мерах безопасности, которые нужно неукоснительно соблюдать и просят людей оставаться дома.
Также стражи порядка раздают липчанам памятки с полезной информацией по коронавирусу и контактами медицинских организаций. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, весь личный состав обеспечили масками и другими средствами защиты.
Кстати, садоводческие автобусы, которые ежегодно начинали ходить весной, в этом году из-за режима самоизоляции пока решили не запускать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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