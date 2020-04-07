Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: Росгвардия патрулирует улицы в масках

7 Апр 2020 2020-04-07T13:55:04+03:00

Людям раздают листовки и просят оставаться дома во время самоизоляции

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За соблюдением режима изоляции по коронавирусу в Липецке следят сотрудники и военнослужащие Росгвардии. Отметим, что режим продлили до конца апреля. Экипажи вневедомственной охраны патрулируют улицы беспрерывно.

Во время рейдов росгвардейцы беседуют с оказавшимися на улице горожанами, напоминают о сложной эпидемической обстановке и мерах безопасности, которые нужно неукоснительно соблюдать и просят людей оставаться дома.

Также стражи порядка раздают липчанам памятки с полезной информацией по коронавирусу и контактами медицинских организаций. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, весь личный состав обеспечили масками и другими средствами защиты.

Кстати, садоводческие автобусы, которые ежегодно начинали ходить весной, в этом году из-за режима самоизоляции пока решили не запускать.

ИСТОЧНИК KP.RU