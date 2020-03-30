Из-за карантина по коронавирусу в Липецке закрылись киоски с печатной прессой

Жители Липецкой области могут остаться без газет из-за составленного властями перечня товаров первой необходимости на карантине по коронавирусу, К сожалению, этим утром, 30 марта, в регионе закрылись киоски «Роспечати», где были представлены более 5 000 наименований российской и иностранной печатной продукции, включая федеральные и региональные СМИ.

Отметим, что утвержденный правительством перечень товаров, куда не вошли газеты, могут корректировать на региональном уровне. Касательно Липецкой области ситуация пока неясна.

– Вчера все киоски еще работали, сегодня, согласно распоряжению, ни один не открылся, – пояснили «КП-Липецк» в «Роспечати». – Предварительно, киоски будут закрыты до 5 апреля.

В Роспотребнадзоре уточнили, что решение приняли на уровне администрации области. Отметим, что в первоначальном перечне непродовольственных товаров в Липецкой области от 28 марта, который подписал Игорь Артамонов, печатные средства массовой информации были. Каким будет новый список, пока неизвестно. Документ еще не опубликован.

Напомним, на данный момент в Липецкой области помимо прочего сократили количество межмуниципальных автобусов, закрыли детские площадки и кладбища. А после бурных выходных с прогулками по паркам, теперь по громкоговорителям граждан просят оставаться дома.

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