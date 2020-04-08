Новые случаи коронавируса в Липецке не завезенные: большинство заразились из-за контакта с больными

8 Апр 2020 2020-04-08T11:22:14+03:00

Помимо Липецка, случаи заражения есть в Задонском, Лев-Толстовском и Добровском районах

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По данным оперативного штаба новые случаи заражения коронавирусом в Липецке появились от людей, которые ранее заболели COVID-19. Тем самым в Липецкой области идет вторая волна пандемии, когда инфекция распространяется уже внутри территории.

Отметим, что 8 апреля число больных коронавирусом в Липецке резко подскочило, прирост составил 18 человек. Общее число зараженных в Липецке теперь 39 человек. Также опершатб региона поясняет, такой прирост связан с тем, что одновременно поступили данные по результатом анализов сразу нескольких человек.

Власти отмечают, что помимо Липецка, есть заболевшие из других районов: Задонского, Лев-Толстовского и Добровскоого районов области. Состояние всех зараженных коронавирусом в Липецке оценивают, как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU