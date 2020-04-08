Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 8 апреля 2020 года увеличилось на 18 человек

8 Апр 2020 2020-04-08T11:02:39+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 8 апреля 2020 года выросло на 18 человек. Всех контактировавших с зараженными изолировали и обследуют. По данным оперативного штаба, всего на данный момент в инфекционной больнице Липецка находятся 39 зараженных.

Отметим, что ранее в регионе с диагнозом COVID-19 числились 21 человек. Еще у 49 липчан анализы показывали подозрение на выделение вируса, они также находились в областной инфекционной больнице. На тот же момент на обсервации оставались 13 человек, на строгом домашнем карантине – 1053.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Липецке заразились 44 человека, 5 из которых выздоровели. Обстановка с COVID-19 в регионе усложняется, продолжает действовать всеобщий режим самоизоляции, однако власти расширили список отраслей, которым можно работать.

ИСТОЧНИК KP.RU