В Липецке продолжает осложняться эпидемиологическая ситуация по COVID-19. Число заболевших коронавирусом в Липецке на 8 апреля 2020 года составило 21 человек. Резко увеличилось число людей с подозрением на выделение вируса. Ранее сообщалось о 38 человек с подозрением на коронавирус, к утру следующего дня их стало уже 49.

Мэр Ельца Евгений Боровских в своем Instagram сообщил, что среди 21 заболевших есть один житель города. Дополнительно, есть подозрение на выделение коронавируса еще у троих ельчан. Они также находятся в инфекционной больнице Липецкой области. С ними контактировали 37 человек, которые теперь на домашнем карантине. Подъезды, где проживали зараженные – дезинфицировали.

Также коронавирусом заболели 6 жителей Задонского района, о чем сообщил в соцсетях глава местной администрации Алексей Щедров. Где провели все те же мероприятия по дезинфекции и изоляции контактных лиц.

В обсерваторе Данкова на тот момент находились 11 человек. 886 человек оставались на домашнем карантине. Симптомов ОРВИ ни у кого из них не было.