2020-04-08T14:50:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 8 апреля: инфекцию подозревают еще у 54 человек

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Липецке на 8 апреля 2020 года, самые важные события
Лия МУРАДЬЯН
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Ситуация по коронавирусу в Липецке на 8 апреля ухудшается. По последним данным оперативного штаба региона на 14.00, COVID-19 подозревают еще у 54 человек. Отметим, что утром подтвердились 18 новых случаев заражения, общее число больных коронавирусом в Липецке на данный момент составило 39 человек. Все они находятся в инфекционной больнице.

Как уточнили в администрации региона, все заболевшие на момент подтверждения результатов анализов находились под наблюдением врачей Липецкой областной клинической инфекционной больницы.

Вместе с тем на обсервации в Данкове находятся теперь находятся всего 9 человек. Все они здоровы, симптомов ОРВИ ни у кого нет. На строгом домашнем двухнедельном карантине в Липецке остаются 803 человека, они также здоровы и без симптомов гриппа и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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