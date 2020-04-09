Ограничения по коронавирусу в Липецке: пивные магазины пытаются перековаться в продуктовые

9 Апр 2020 2020-04-09T17:02:50+03:00

Алкомаркеты не вошли в список разрешенных видов деятельности во время нерабочей недели, но открылись [видео]

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В Липецке продолжают действовать ограничения в целях борьбы с коронавирусом. Ряду предприятий запретили работать во время объявленных президентом нерабочих дней. На местном уровне в регионах дополнили список федерального правительства и разрешили открыться некоторым организациям, в зависимости от вида деятельности.

Но некоторые предприятия продолжают работать в нарушении закона. В частности алкомаркеты, которые не вошли в список, пытаются маскироваться под продуктовые магазины.

Очередную такую точку нашли проверяющие во время рейда. В район Дачного нагрянули сотрудники областного управления потребительского рынка, полиция и прокуратура Левобережного района.

Проверка торговых точек Липецка в период самоизоляции по коронавирусу.Видео пресс-службы администрации Липецка

Владелец для видимости расставил консервы на полках и пару видов круп. Но большая часть товара – пиво и снеки. По данным проверяющих, это нарушение областного постановления о мерах борьбы с коронавирусом.

В «продуктовом» магазине не было термометра, ограждения для продавца, запаса масок, которые нужно менять каждые 2 часа, и бактерицидных ламп. То есть пивная лавка, даже как продуктовый магазин, нарушила массу требований.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, предпринимателю грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Липчанам напоминают, что такие проверки проходят регулярно по всей области. Пожаловаться на цены и качество продуктов можно по телефону горячей линии: 8-991-344-2753.

ИСТОЧНИК KP.RU