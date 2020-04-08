Коронавирус в Липецке, последние новости на 8 апреля 2020: губернатор расширил список фирм, которым разрешили работать

Коронавирус в Липецке, последние новости на 8 апреля 2020, в регионе расширили список организаций, которым разрешено работать в режиме всеобщей самоизоляции. Согласно изменениям в постановление №159 «О мерах по защите от коронавируса», временное ограничение сняли с магазинов оптики, химчисток, парикмахерских а также химчисток, парикмахерских. Еще разрешили открыться киоскам по продаже печатной прессы и стоматологическим кабинетам.

Вместе с тем из-за усложнившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу Липецкой области прекратили прием граждан участковые уполномоченные полиции. Теперь обратиться к участковому можно только по телефону.

Всего за неделю режима самоизоляции за необоснованный выход из квартиры получили предостережения более 2000 человек. Улицы продолжают патрулировать сотрудники правоохранительных органов. Кроме этого в целях борьбы с вирусом в Липецке пока отложили работу дачных автобусных маршрутов.

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