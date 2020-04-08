2020-04-07T22:37:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 8 апреля 2020: губернатор расширил список фирм, которым разрешили работать

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 8 апреля 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Коронавирус в Липецке, новости на 8 апреляКоронавирус в Липецке, новости на 8 апреляФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
Изменить размер текста:

Коронавирус в Липецке, последние новости на 8 апреля 2020, в регионе расширили список организаций, которым разрешено работать в режиме всеобщей самоизоляции. Согласно изменениям в постановление №159 «О мерах по защите от коронавируса», временное ограничение сняли с магазинов оптики, химчисток, парикмахерских а также химчисток, парикмахерских. Еще разрешили открыться киоскам по продаже печатной прессы и стоматологическим кабинетам.

Вместе с тем из-за усложнившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу Липецкой области прекратили прием граждан участковые уполномоченные полиции. Теперь обратиться к участковому можно только по телефону.

Всего за неделю режима самоизоляции за необоснованный выход из квартиры получили предостережения более 2000 человек. Улицы продолжают патрулировать сотрудники правоохранительных органов. Кроме этого в целях борьбы с вирусом в Липецке пока отложили работу дачных автобусных маршрутов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режим самоизоляции в Липецке 2020: департамент физкультуры мотивирует на занятия спортом дома

В во время режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке людей призывают тренироваться дома, чтобы сохранить физическую форму. Чтобы мотивировать народ, городской департамент физкультуры и спорта запустил челлендЖж (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Новости 24
Самоизоляция 2020 в Липецке: сняли ограничения на продажу прессы, оптику, парикмахерские, адвокатов и стоматологов
Борьба с коронавирусом в Липецке: участковые полиции прекращают прием граждан
Режим самоизоляции в Липецке 2020: департамент физкультуры мотивирует на занятия спортом дома
Владелец НЛМК Владимир Лисин сохранил второе место в списке богатейших людей России
Спектакли Липецкого театра кукол можно посмотреть онлайн
Выход из квартиры в Липецке во время самоизоляции: более 2000 человек получили предупреждение за прогулки на улице
Коронавирус в Липецке, новости на 7 апреля 2020 года: у 49 человек подозревают COVID-19
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: Росгвардия патрулирует улицы в масках
МЧС предупреждает: в Липецке и области дожди, грозы и сильный ветер
В Липецке во время пожара 2 человека отравились угарным газом
Режим работы транспорта в Липецке в период самоизоляции: садоводческие автобусы пока работать не будут
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
В парках Липецка и области в 5 раз больше клещей, чем в прошлом году
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 7 апреля 2020 года: новых случаев нет
За неделю в Липецкой области 118 человек заболели пнемвонией
Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: в БСМП, где развернут госпиталь, закрылся травмпункт
Под Липецком легковушка влетела в столб, водителя госпитализировали
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: 100 млн рублей выделят на пособия семьям с детьми, пострадавшим от COVID-19