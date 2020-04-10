В Липецке подростки избили мужчину на детской площадке

10 Апр 2020 2020-04-10T08:50:29+03:00

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Избиение мужчины в Липецке записала внутридворовая камера наблюдения. Все случилось в среду днем, 8 апреля, у дома №7 на улице Ушинского в районе сокола. Из подъезда дома вышел взрослый человек и подошел к группе подростков, которые весело «тусили» на детской площадке во время всеобщего режима самоизоляции. Напомним, что площадки в Липецке сейчас закрыты из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Подростки избили мужчину на детской площадке .vk.com/myregion48

Как видно за записи, мужчина начал делать замечание одному из участников тусовки, затем, услышав что-то в ответ и отвесил парню пощечину. На что молодой человек сразу ударил мужчину кулаком по лицу и тот упал. Тут же на помощь подоспел приятель, затем еще один. Уже лежащего на земле человека продолжили бить кулаками и ногами по голове. После избиения, подростки начали шарить по карманам мужчины.

Все это время рядом на лавочке невозмутимо сидел байкер. Никто из соседей не вышел. Избитый мужчина зашел в дом, к которому позже подъехала скорая помощь и сотрудники полиции. Насколько сильно пострадал человек, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU