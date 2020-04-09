Нарушение режима всеобщей самоизоляции в Липецке: дрифтеры кучкуются по ночам на парковках ТРЦ

9 Апр 2020 2020-04-09T17:43:07+03:00

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Участились случаи нарушения режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке. Если ранее граждане проявляли больше сознательности и мало кто выходил на улицу «просто погулять», то к концу второй недели режима и с потеплением многим все сложнее усидеть дома. При этом, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу ухудшается. По данным спасателей, в основном нарушают молодые люди.

Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, только за два дня, 8 и 9 апреля, на номер «112» поступило сразу несколько звонков о нарушении режима самоизоляции. В частности толпы молодых людей начали собираться на машинах на парковках ТРЦ «Ривьера» на Катукова и «Радуга» в районе Опытной.

Три раза за неделю люди пожаловались на подростков, которые собираются до 50 человек на стадионе Военного городка. Закрытый парк Победы тоже не пустует, там активно катаются на скейтах и велосипедах – две жалобы на этой неделе. Еще жалуются на бизнес: подпольно пытаются работать кафе, бары и магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU