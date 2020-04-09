2020-04-09T17:43:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение режима всеобщей самоизоляции в Липецке: дрифтеры кучкуются по ночам на парковках ТРЦ

На «112» поступили сразу несколько жалоб на нарушение режима самоизоляции
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Парк Победы тоже не пустуетПарк Победы тоже не пустуетФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Участились случаи нарушения режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке. Если ранее граждане проявляли больше сознательности и мало кто выходил на улицу «просто погулять», то к концу второй недели режима и с потеплением многим все сложнее усидеть дома. При этом, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу ухудшается. По данным спасателей, в основном нарушают молодые люди.

Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, только за два дня, 8 и 9 апреля, на номер «112» поступило сразу несколько звонков о нарушении режима самоизоляции. В частности толпы молодых людей начали собираться на машинах на парковках ТРЦ «Ривьера» на Катукова и «Радуга» в районе Опытной.

Три раза за неделю люди пожаловались на подростков, которые собираются до 50 человек на стадионе Военного городка. Закрытый парк Победы тоже не пустует, там активно катаются на скейтах и велосипедах – две жалобы на этой неделе. Еще жалуются на бизнес: подпольно пытаются работать кафе, бары и магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 апреля 2020 года составило 9 человек
Режим всеобщей самоизоляции в Липецке: семейных конфликтов стало меньше, жалоб на соседей – больше
Нарушение режима всеобщей самоизоляции в Липецке: дрифтеры кучкуются по ночам на парковках ТРЦ
Ограничения по коронавирусу в Липецке: пивные магазины пытаются перековаться в продуктовые
Борьба с коронавирусом в Липецке: кто и как должен дезинфицировать подъезды домов
Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля: с подозрением на COVID-19 58 человек
Липецкие депутаты приняли закон о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Борьба с коронавирусом в Липецке: за сутки 571 человеку сделали тест на COVID-19
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: шествие "Бессмертного полка" могут перенести из-за коронавируса
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля 2020 года: 4 липчан заразились от больных COVID-19
В Липецке продлевается прием заявок в грантовую программу «Стальное дерево»
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 апреля 2020 года: 4 новых случая
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
Под Липецком под колесами УАЗа погибла 83-летняя пенсионерка
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: верующих просят на Пасху остаться дома
Передвижение по Липецкой области в период самоизоляции: Задонский район "перекроют"
Под Липецком заработали новые камеры фотовидеофиксации
Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля 2020 года: гостям региона придется самоизолироваться
Борьба с коронавирусом в Липецке: в инфекционной больнице открыли центр телемедицины
Нарушение режима всеобщей самоизоляции в Липецке: школьники шумят в подъезде и гуляют по крыше