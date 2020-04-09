2020-04-09T09:14:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: верующих просят на Пасху остаться дома

В период режима самоизоляции для липчан проведут трансляции богослужений
Юлия КЛЮЕВА
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Накануне, 8 апреля, губернатор Липецкой области сообщил о новых мерах борьбы с коронавирусом. Так, гостям региона теперь придется самоизолироваться на 14 дней. Под особым контролем будет находиться Задонский район. Там поставят посты - будут проверять всех въезжающих и выезжающих.

В своем обращении Игорь Артамонов упомянул и о предстоящих церковных праздниках. Он попросил православных липчан ограничить посещение храмов - высока вероятность распространения COVID-19. Но без богослужений жители региона не останутся. По словам губернатора, для верующих проведут трансляции. Они смогут помолиться дома.

Напомним, что режим всеобщей самоизоляции продлится в регионе до конца месяца. Липчан просят не выходить из дома без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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