2020-04-13T15:38:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке: Covid-19 подозревают еще у 90 человек

Все люди с подозрением на выделение вируса лежат в инфекционной больнице
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области коронавирус подозревают у 90 человекВ Липецкой области коронавирус подозревают у 90 человекФото: Юлия КЛЮЕВА
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Данные по коронавирусу в Липецке на 13 апреля 15.00 – в областной инфекционной больнице с подозрением на Covid-19 находятся 90 человек. Днем ранее с признаками вируса было 83 человека.

По данным регионального оперативного штаба, на обсервации в Данковском районе находятся еще 7 человек. На строгом карантине под наблюдением дома остаются 512 липчан. Обе категории изолированных здоровы, симптомов ОРВИ не наблюдается.

Вместе с тем число зараженных коронавирусом продолжает расти, в течение последних 6 дней новые случаи регистрируют каждый день. В этот понедельник диагноз подтвердился у 5 зараженных. Все они также находятся на лечении, их состояние оценивают, как удовлетворительное. Сейчас в Липецке коронавирусом болеют 59 человек, всего с начала пандемии в регионе – 69 подтвержденных диагнозов, 10 из которых вылечили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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