2020-04-13T10:59:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 13 апреля 2020 года: зарегистрировали 6 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Липецке
Лия МУРАДЬЯН
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 13 апреля 2020 года увеличилось на .. человек. По данным оперативного штаба, всего в Липецке ковид-19 болеют 59 человек. Все они находятся под наблюдением врачей в областной инфекционной больнице. Среди зараженных есть дети и люди пожилого возраста, возраст больных коронавирусом в Липецке варьируется от 11 до 90 лет. С учетом 10 выздоровевших, общее число заболевших коронавирусом в Липецке 69 человек.

Как уточняет администрация области, состояние всех больных коронавирусом в Липецке удовлетворительное.

Отметим, что ранее вирус подозревали еще у 83 человек. Случаи заражения фиксируют в 12 районах области, наибольшее опасение у властей вызывает Задонский, где появились сразу два очага инфекции. Из-за чего по периметру района выставили КПП – запрета на въезд и выезд нет, но людей просят без особой необходимости не ездить. На пропускных пунктах замеряют температуру и спрашивают, кто куда и зачем едет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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