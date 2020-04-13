Коронавирус в Липецке, последние новости на 13 апреля 2020: еще пять зараженных, четверо - под подозрением

Еще у пяти жителей Липецкой области зафиксировали коронавирус. Как сообщил региональный штаб, заразившиеся находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Состояние пациентов удовлетворительное. Всего за время эпидемии в регионе выявили 63 подтвержденных случая коронавируса. 10 человек выздоровели, 53 сейчас находятся на лечении.

Кроме того, четверых жителей Липецкой области госпитализировали с подозрением на COVID-19. За сутки их количество выросло с 79 до 83. В обсерваторе Данкова находятся семь человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявили. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 566 человек.

Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, липчане не могут усидеть дома. С потеплением на общественных площадках стало появляться все больше людей. Ограждение в виде лент уже не помогает и власти перешли к более решительным мерам - начали выставлять бетонные блоки.