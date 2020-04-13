Коронавирус в Липецке, новости на 13 апреля 2020 года: у 6560 человек взяли тест на COVID-19
В Липецкой области продолжают тестировать жителей на коронавирус. По состоянию на этот понедельник, 13 апреля, в регионе обследовано 6 560 человек. За сутки анализ на инфекцию взяли у 238 липчан.
Напомним, что исследования проводятся на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии, а также 3-х государственных лабораторий медицинских организаций. Тест делают тем, кто вернулся из-за рубежа с признаками респираторных заболеваний, кто контактировал с больными COVID-19, лицам с диагнозом внебольничная пневмония, а также пенсионерам старше 65 лет, которые обратились к медикам с респираторными симптомами.
В регионе у 57 липчан подтвержден коронавирус. Из инфекционной больницы выписали 12 человек - они здоровы. При этом COVID-19 подозревают у 90 жителей области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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