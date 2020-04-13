Коронавирус в Липецке, новости на 13 апреля 2020 года: еще 2 человека переболели Covid-19
В Липецке из инфекционной больницы выписали 2 человек, перенесших коронавирус. Об этом сообщили в этот понедельник, 13 апреля, в пресс-службе региональной администрации. Так, с диагнозом Covid-19 продолжают лечение 57 липчан. За все время инфекцию выявили у 69 человек. Выздоровели 12 жителей региона.
Напомним, что с подозрением на выделение вируса в больнице находится 90 липчан. В Данкове в обсерваторе - 7 человек. Еще 512 жителей соблюдают строгий домашний карантин. За их состоянием наблюдают медики. Симптомов ОРВИ у них не выявили.
Кстати, за минувшие сутки на коронавирус протестировали 238 липчан. Всего в Липецкой области обследовали 6 560 человек. Лабораторные исследования проводят на базе Центра гигиены и эпидемиологии, а также 3-х государственных лабораторий медицинских организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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