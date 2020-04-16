Как работает диспетчерская служба по коронавирусу в Липецке проверил губернатор
Как работает диспетчерская служба по коронавирусу в Липецке проверил губернатор региона Инорь Артамонов. Он побывал в ЕДДС и посмотрел, как специалисты консультируют людей по вопросам о Covid-19.
Как сообщили в пресс-службе областной администрации, штат Единой диспетчерской службы увеличили с 13 до 18 человек. Эти люди каждый день принимают от жителей Липецкой области тысячи обращений по коронавирусу.
Как работает диспетчерская служба по коронавирусу в Липецке .
Диспетчеры консультируют, единовременную материальную помощь, формируют заявки и отправляют в другие ведомства, включая центры занятости и соцзащиту. С введением цифровых пропусков в Задонске у операторов прибавилось еще больше работы, за ними тоже звонят в ЕДДС. За день там выдали более 3000 пропусков.
– Единая диспетчерская служба выдерживает нагрузку – это очень хорошо, – заметил Игорь Артамонов. – Мы рекомендуем звонить сюда, всем, кто не может дозвониться в соцзащиту, центр занятости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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