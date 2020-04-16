16 Апр 2020 2020-04-16T14:04:20+03:00

Тысячи обращений в день по коронавирусу принимают 18 человек [видео]

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Как работает диспетчерская служба по коронавирусу в Липецке проверил губернатор региона Инорь Артамонов. Он побывал в ЕДДС и посмотрел, как специалисты консультируют людей по вопросам о Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, штат Единой диспетчерской службы увеличили с 13 до 18 человек. Эти люди каждый день принимают от жителей Липецкой области тысячи обращений по коронавирусу.

Как работает диспетчерская служба по коронавирусу в Липецке .

Диспетчеры консультируют, единовременную материальную помощь, формируют заявки и отправляют в другие ведомства, включая центры занятости и соцзащиту. С введением цифровых пропусков в Задонске у операторов прибавилось еще больше работы, за ними тоже звонят в ЕДДС. За день там выдали более 3000 пропусков.

– Единая диспетчерская служба выдерживает нагрузку – это очень хорошо, – заметил Игорь Артамонов. – Мы рекомендуем звонить сюда, всем, кто не может дозвониться в соцзащиту, центр занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU