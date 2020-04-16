2020-04-16T10:50:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 16 апреля 2020 года:11 новых пациентов

Общее количество зараженных коронавирусом в Липецке 96
Лия МУРАДЬЯН
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке на утро 16 апреля 2020 года увеличилось на 11 человек. Всего в регионе 74 человека активно зараженных с диагнозом Covid-19. С учетом 22 выздоровевших общее число заболевших вирусом в Липецке с начала пандемии составляет 96 человек. Среди заболевших есть дети и пожилые люди. Также в больнице находятся тяжелые пациенты, которых подключили к аппаратам ИВЛ.

Отметим, что не все зараженные коронавирусом проходят лечение в областной инфекционной больнице. Пациентов с Ковид-19 уже начали лечить в больнице Ельца.

Людям с легкой формой течения вируса, без температуры, явных симптомов ОРВИ и хронических заболеваний разрешают лечиться на дому. При этом нужно соблюдать строгие правила вплоть до уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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