Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 16 апреля 2020 года:11 новых пациентов
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на утро 16 апреля 2020 года увеличилось на 11 человек. Всего в регионе 74 человека активно зараженных с диагнозом Covid-19. С учетом 22 выздоровевших общее число заболевших вирусом в Липецке с начала пандемии составляет 96 человек. Среди заболевших есть дети и пожилые люди. Также в больнице находятся тяжелые пациенты, которых подключили к аппаратам ИВЛ.
Отметим, что не все зараженные коронавирусом проходят лечение в областной инфекционной больнице. Пациентов с Ковид-19 уже начали лечить в больнице Ельца.
Людям с легкой формой течения вируса, без температуры, явных симптомов ОРВИ и хронических заболеваний разрешают лечиться на дому. При этом нужно соблюдать строгие правила вплоть до уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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