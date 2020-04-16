Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 16 апреля 2020 года: COVID-19 обнаружили у двоих детей до 5 лет

16 Апр 2020 2020-04-16T16:14:37+03:00

Больше всего заболевших коронавирусом в Липецкой области в возрасте от 26 до 30 и от 51 до 55 лет [фото]

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По состоянию на этот четверг, 16 апреля, в Липецкой области коронавирусом больны 67 человек. В инфекционной больнице находится 60 человек с подтвержденным диагнозом, среди них 4 детей. Еще 7 липчан с легкой формой COVID-19 получают лечение на дому. У 126 жителей региона подозревают инфекцию - среди них 7 детей. Коронавирусом переболели 29 человек. Этим днем медики выписали еще 7 липчан.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, за все время в регионе зарегистрировали 96 случаев COVID-19. Из Липецка заразились 34 жителя. В Чаплыгинском районе подтвердились 12 случаев. Еще 8 - в Добровском районе. В Ельце выявили 7 человек с инфекцией. В Задонском и Липецком районе - по 6 жителей. В Воловском и Лебедянском - по 5. В Грязинском, Данковском, Измалковском, Лев-Толстовском и Становлянском районах - по 2 человека. В Добринском, Тербунском и Хлевенском - по 1 случаю.

Согласно графику возрастов заболевших, коронавирус обнаружили у двоих детей до 5 лет. Еще 4 случая в возрасте от 11 до 15 лет. Есть пациенты старше 81 года. Пока больше всего заболевших в возрасте от 26 до 30 и от 51 до 55 - по 13 подтвержденных случаев.

Возраст заболевших коронавирусом в Липецкой оьбластиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU