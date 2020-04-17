Утром в Липецке полиция ловила нарушителя режима самоизоляции по коронавирусу

17 Апр 2020 2020-04-17T11:44:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус в Липецке, новости на 17 апреля. Утром полиция ловила нарушителя режима сомизоляции. Как известно, в городе ужесточили правила изоляции. Все, кто прибыли из-за границы, а также из Москвы и Санкт-Петербурга, должны оставаться на строгом домашнем карантине. А передвигаться по Липецку можно только по цифровому пропуску или со справкой от работодателя. Пропуска начали действовать в эту пятницу.

И уже есть первые нарушители. Утром в полицию поступило сообщение, что некий гражданин нарушил предписание Роспотребнадзора. По оперативной информации, 31-летний мужчина выдвинулся из дома на автомобиле «Шкода» и движется в сторону экипажа ДПС в районе села Косыревка. «Злодея» сразу оформили и передали данные в Роспотербнадзор, теперь нарушителя ждет штраф. Как выяснилось, липчанин должен был оставаться дома до 21 апреля, но не усидел.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, тех у кого есть предписание Роспотребнадзора, полиция сразу проверяет на наличие транспорта. Эти данные добавляют в базу, затем машину отслеживают по городским радарам и камерам.

ИСТОЧНИК KP.RU