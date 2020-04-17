2020-04-17T15:00:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецке: депутаты утвердили штрафы

Парламентарии внесли в КоАП Липецкой области новую статью в связи с ситуацией по коронавирусу
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляцииВ Липецкой области утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляцииФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту пятницу, 17 апреля, депутаты Липецкого облсовета приняли штрафы за нарушение режима самоизоляции. Проект Закона об изменениях в КоАП Липецкой области в региональный парламент внес губернатор Игорь Артамонов. Депутаты в форме заочного открытого голосования проголосовали за предлагаемые поправки - 46 поддержали, 7 высказались против и 2 воздержались.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, теперь региональный Кодекс дополнен новой статьей - "Неисполнение требований нормативно правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения возникновения и развития ЧС". Так, за нарушение режима самоизоляции предусмотрены либо предупреждение, либо штраф. Для граждан - от 1 до 5 тыс. рублей, руководителей предприятий и организаций - от 10 до 50 тыс. рублей, ИП - от 30 до 50 тыс. рублей, юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей. Протокол могут составить должносные лица органов местного самоуправления. Рассматривать дела будут административные комиссии.

По словам председателя облсовета Павла Путилина, дополнение КоАП новой статьей - мера необходимая. На улицах появляется все больше людей, а ситуация с коронавирусом только усугубляется - ежедневно в регионе выявляются новые заболевшие.

- В то же время надо объективно и с пониманием подходить к каждому конкретному случаю, здесь недопустимы перегибы, - отметил спикер. - Мы призываем к этому и сотрудников, которые будут патрулировать улицы, и тех, кто будет рассматривать данные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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