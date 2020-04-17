2020-04-16T21:09:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 17 апреля 2020 года составило 67 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Липецке на 17 апреля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан с диагнозом коронавирус лечат в инфекционной больнице, а также на домуЛипчан с диагнозом коронавирус лечат в инфекционной больнице, а также на домуФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на эту пятницу, 17 апреля, число заболевших коронавирусом в Липецкой области составило 67 человек. Накануне, 16 апреля, диагноз подтвердился еще у 11 липчан. Из всех зараженных 2 пациента в стабильно тяжелом состоянии. Еще 2 - в состоянии средней тяжести. Они находятся в Липецке в инфекционной больнице.

Covid-19 подозревают у 126 человек. Переболели инфекцией 29 жителей региона. В четверг выздоровели еще 7 липчан. По данным областного оперативного штаба, за все время в регионе выявили 96 случаев заражения коронавирусом. Больше всех среди больных жителей Липецка - 34 человека. Затем идет Чалпыгинский район - там Covid-19 выявили у 12 жителей. В Добровском районе 8 случаев. В Ельце - 7.

За период пандемии инфекцию обнаружили у двоих детей до 5 лет в Липецкой области. Есть пациенты старше 81 года. Больше всего заболевших в возрасте от 26 до 30 и от 51 до 55 - по 13 подтвержденных случаев. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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