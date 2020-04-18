Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 18 апреля 2020 года: заболели еще 21 человек

18 Апр 2020 2020-04-18T11:07:44+03:00

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Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке: 18 апреля 2020 года диагноз подтвердился еще у 21 человек. Все находятся на лечении в больницах города. Количество заболевших коронавирусом продолжает расти. По данным оперативного штаба на утро в Липецкой области заражены 81 человек.

Общее число зараженных коронавирусом в Липецке с начала пандемии перешагнуло за сотню, всего 129 случаев.

Вместе с тем растет и количество выздоровевших. Накануне из больницы выписали еще 9 переболевших вирусом. На данный момент в Липецке вылечили от коронавируса 38 человек. Среди оставшихся зараженных по возрасту преобладают молодые люди от 26 до 30 лет и предпенсионного возраста – от 51 до 55 лет. Также коронавирусом болеют дети до 5 лет.

К сожалению, среди заболевших есть 4 тяжелых пациента, которые подключены к аппаратам ИВЛ, двое из них в стабильно тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU