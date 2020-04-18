Число заболевших коронавирусом в Липецке на 18 апреля 2020 года: на лечении 70 человек

По состоянию на эту субботу, 18 апреля, число заболевших коронавирусом в Липецкой области за все время пандемии составило 108 человек. В настоящее время на лечении находятся 70 липчан. Из них 56 пациентов находятся в больницах, в том числе 5 детей. Дома - 14 человек. У них легкая форма коронавируса. Накануне, 17 апреля, диагноз подтвердился еще у 12 жителей. При этом 38 человек вылечились от коронавируса - в пятницу к числу переболевших COVID-19 добавилось еще 9 липчан.

По данным областного оперативного штаба, 137 жителей находятся под подозрением на выделение вируса. Среди них 6 детей. В обсерваторе Данкова - 5 человек. Они здоровы. На домашнем 14-дневном карантине - еще 888 липчан. Их ежедневно осматривают медики. Симптомов ОРВИ у них не выявили.

Кстати, больше всего среди заболевших жителей областного центра - 38 липчан. Затем идет Чаплыгинский район - 13 случаев заражения. Замыкают тройку "лидеров" Задонский район и Елец - там по 8 больных коронавирусом.