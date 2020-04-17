17 Апр 2020 2020-04-17T15:27:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 апреля 2020 года составило 38 человек. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, врачи выписали еще 9 липчан. По состоянию на 15.00 этой пятницы, 17 апреля, продолжают лечение 70 пациентов. При этом в больницах с подтвержденным диагнозом находятся 56 человек, в том числе 5 детей. Еще 14 липчан получают лечение на дому - у них легкая форма COVID-19. Подозревают наличие инфекции у 137 жителей. Среди них 6 детей.

За все время в регионе выявили 108 случаев новой коронавирусной инфекции. Чаще всех заражались жители Липецка - 38 больных. Далее идет Чаплыгинский район. Там COVID-19 подтвердился у 13 жителей. В Ельце и Задонском районе по 8 случаев. В Добровском районе 7 заболевших. В Липецком районе выявили 6 случаев. В Воловском районе - 5. В Данковском, Лебедянском и Лев-Толстовском - по 4 случая. В Грязинском районе коронавирус подтвердился у 3 человек. В Измалковском, Становлянском и Тербунском районах - по 2. В Добринском и Хлевенском по 1 случаю.

ИСТОЧНИК KP.RU