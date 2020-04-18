2020-04-18T13:39:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый человек скончался в Липецке от коронавируса

Скончалась 57-летняя женщина с диагнозом COVID-19
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке умер первый человек с диагнозом «Коронавирусаня инфекция». К несчастью, не удалось спасти 57-летнюю женщину из Чаплыгинского района. Врачи боролись за ее жизнь больше недели, пациентка находилась на лечении с 10 апреля. Липчанка несколько дней была подключена к аппарату ИВЛ.

Как сообщает региональный оперативный штаб по коронавиурсу, врачи прилагали все возможные усилия и применяли самые актуальные схемы лечения, чтобы спасти человека. Но лечение осложнялось хроническим заболеванием – у женщины была системная красная волчанка.

Администрация Липецкой области уже выразила соболезнования родным и близким умершей.

Отметим, что ранее сообщалось о четверых тяжелых пациентах с коронавирусом, двое из которых пребывали в стабильно тяжелом состоянии. К сожалению, на этот раз количество зараженных коронавирусом в Липецке сократилось не благодаря выписанным пациентам. На данный момент в регионе заражены 80 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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