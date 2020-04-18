2020-04-18T17:14:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 апреля 2020 года составило 48 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 апреля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 апреля 2020 года - 48 человек. В эту субботу из больницы медики выписали еще 10 липчан. В Липецкой области коронавирус выявили у 129 человек. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, 80 липчан продолжают лечение. Из них 58 жителей находятся в больницах, в том числе 5 детей. Еще 22 липчанина получают лечение на дому - у них легкая форма COVID-19.

Напомним, что утром стало известно о новых заболевших - их 21. Из них 12 - жители Липецка. Еще 5 человек из Лебедянского района. В Елецком, Липецком, Чаплыгинском и Лев-Толстовском районе по 1 новому случаю заражения инфекцией.

В регионе умер первый человек с подтвержденным диагнозом "Коронавирусная инфекция" - 57-летняя женщина из Чаплыгинского района. У нее была системная красная волчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Липецке, новости на 18 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 123 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 апреля 2020 года составило 48 человек
Первый человек скончался в Липецке от коронавируса
Для зараженных коронавирусом в Липецке переоборудовали еще одну больницу
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 18 апреля 2020 года: заболели еще 21 человек
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: получить цифровой код можно не только по паспорту
Липчан просят помочь найти мужчину, совершившего тяжкое преступление
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: жители могут идти в магазин и аптеку без кода
Больницы в Липецке для больных коронавирусом: в БСМП готовы принимать пациентов
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 апреля 2020 года составило 38 человек
Коронавирус в Липецке, новости на 16 апреля 2020 года: под подозрением на инфекцию 137 человек
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецке: депутаты утвердили штрафы
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: жители могут получить код через мобильное приложение
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: пока все сбои не устранят штрафовать никого не будут
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
Утром в Липецке полиция ловила нарушителя режима самоизоляции по коронавирусу
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 17 апреля 2020 года: заболели еще 12 человек
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Ягод хватит всем!
Борьба с коронавирусом в Липецке: СК создал специальную группу для слежки за фейками
Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадал водитель внедорожника
Коронавирус в Липецке, новости на 17 апреля 2020 года: 2 пациентов в стабильно тяжелом состоянии