Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 апреля 2020 года составило 48 человек

18 Апр 2020 2020-04-18T17:14:00+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 апреля 2020 года - 48 человек. В эту субботу из больницы медики выписали еще 10 липчан. В Липецкой области коронавирус выявили у 129 человек. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, 80 липчан продолжают лечение. Из них 58 жителей находятся в больницах, в том числе 5 детей. Еще 22 липчанина получают лечение на дому - у них легкая форма COVID-19.

Напомним, что утром стало известно о новых заболевших - их 21. Из них 12 - жители Липецка. Еще 5 человек из Лебедянского района. В Елецком, Липецком, Чаплыгинском и Лев-Толстовском районе по 1 новому случаю заражения инфекцией.

В регионе умер первый человек с подтвержденным диагнозом "Коронавирусная инфекция" - 57-летняя женщина из Чаплыгинского района. У нее была системная красная волчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU