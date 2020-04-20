Пропуска в Липецке в период самоизоляции: пассажирам транзитного транспорта пропуск не нужен

20 Апр 2020 2020-04-20T08:35:23+03:00

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Липчане продолжают задавать вопросы по новой пропускной системе во время режима самоизоляции по коронавирусу. Цифровые пропуска в Липецке начали действовать в пятницу, что не обошлось без сбоев и неразберихи. Люди не могли «достучаться» до системы и толком не могли понять, в каких случаях будут штрафовать и за что именно. После чего появилась возможность получить пропуск через приложение «Липецкая область», что оказалось куда проще, чем по телефону 8-800-450-48-58. Также из списка обаятельных для пропуска убрали магазины у дома.

Но вопросы по правилам пропускной все еще остаются. Например, для похода к врачу нужен пропуск в любом случае, даже если есть направление к конкретному времени. А если одни член семьи везет другого к врачу или на работу, то есть цель поездки не предусмотрена в системе, то придется «соврать» – выбрать любую другую цель из предложенных. Пропуск надо оформлять даже для поездки в роддом.

У кого есть справка с места работы, например до 18.00, но пришлось задержаться на работе пропуск для возвращения домой вечером не нужен – можно ехать в любое время, в зависимости от фактического окончания работы.

Также в Липецкой области проживают 1733 инвалида по слуху и есть инвалиды по зрению. Они могут получить пропуск с помощью диспетчеров Всероссийского общества глухих/слепых.

Кроме этого власти уточнили, что для людей, которые едут транзитом через Липецкую область пропуск не нуден. Транзитный транспорт останавливать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU