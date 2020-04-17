Пропуска в Липецке в период самоизоляции: люди испытывают трудности с получением кодов

С этой пятницы, 17 апреля, в Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине вводится пропускной режим. Это значит, что выйти из дома по специальному коду. Получить его можно, позвонив на бесплатный номер 8-800-450-48-58. Для этого нужно ввести через набор в телефоне серию и номер паспорта, либо дождаться ответа оператора. На сотовый придет СМС с кодом, а при звонке со станционарного телефона цифры продиктует автоответчик.

Напомним, что жители Задонска, где испытывали систему, уже жаловались на сбои в ее работе. Теперь и липчане испытывают трудности с получением кода. Корреспондент "КП-Липецк" так и не смог получить пропуск для выхода из дома. Из 8 сделанных звонков некоторые срывались. Также оператор говорил, что соединение невозможно по техническим причинам. Несколько раз пробиться на линию все же удалось, но в системе проиходил сбой. Автоответчик сразу же переадресовывал вызов на оператора, несмотря на ввод паспортных данных. СМС с кодом так и не пришло. А в очереди к оператору было еще 40 человек.

Липчане испытывают трудности с получением электронных пропусков в период самоизоляции по коронавирусу.

В региональном оперштабе сообщили, что знают о сбоях и уже решают эту проблему. Пока проблемы не устранят, штрафовать на улицах липчан не будут.

- В течение нескольких часов мощность центра обработки заявок для получения электронного пропуска будет увеличена до 1000 одновременных звонков, - сообщили в пресс-службе региональной администрации. - Дополнительно увеличивается количество работающих операторов ЕДС - до 45 сотрудников.

В Липецкой области в системе электронных пропусков сбои.