2020-04-20T10:38:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 20 апреля 2020 года: 20 новых случаев заражения

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Липецке на 20 апреля 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке продолжают регистрировать новые случаи заражения Covid-19. Число заболевших коронавирусом в Липецке на утро 20 апреля 2020 года увеличилось на 20 человек. Общее количество зараженных с начала пандемии в Липецкой области составило 169 человек.

Ранее в Липецке 60 человек вылечили от коронавируса, 88 человек продолжали лечение. Одна женщина скончалась, она страдала хроническим заболеванием, что осложнило последствия от коронавируса.

Люди с легкой формой коронавируса лечатся на дому. Таких пациентов накануне было 29. Остальных лечат в областной инфекционной больнице, в больнице скорой помощи и в Ельце. Отметим, что накануне с подозрением на выделение вируса в Липецкой области оставались 140 человек, среди которых 7 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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