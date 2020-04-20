Из-за коронавируса 1 мая в Липецке возможно не откроются фонтаны

20 Апр 2020 2020-04-20T13:25:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке традиционно каждый год 1 мая открывается сезон фонтанов. По команде мэра в День солидарности трудящихся одновременно запускаются все городские фонтаны. Праздник собирает тысячи людей. Но в 2020 году, из-за осложнившейся эпидемической ситуации по коронавирусу, все может сложиться иначе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, технически подготовку к запуску фонтанов уже начали. Рабочие уже расконсервировали сборные каркасы и занимаются оборудованием. Системы скоро прочистят, проверят кабели, светильники и системы подачи воды.

Но из-за пандемии коронавируса открытие фонтанов возможно перенесут. Дело в том, что работающие фонтаны будут привлекать к себе большое скопление людей, что в условиях самоизоляции недопустимо. Откроются ли фонтаны 1 мая будет зависеть от дальнейшей обстановки по Соvid-19 в Липецке. Окончательное решение примут позже.

ИСТОЧНИК KP.RU