Коронавирус в Липецке, новости на 20 апреля 2020 года: у 251 человека подозревают COVID-19

20 Апр 2020 2020-04-20T15:44:43+03:00

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По состоянию на 15.00 этого понедельника, 20 апреля, в Липецкой области у 251 человека подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Кстати, в воскресенье показатель был ниже - 140 липчан под подозрением.

Напомним, что за все время пандемии в Липецкой области зафиксировали 169 случаев заражения COVID-19. В данный момент вирус подтвержден у 107 граждан. Утром поступила информация о новых зараженных - их 20. Также власти сообщили о второй смерти от коронавируса - не удалось спасти 61-летнюю женщину. Выздоровели 60 липчан.

В Данкове в обсерваторе находится 6 человек. Симптомов ОРВИ у них не выявили. На строгом домашнем карантине - еще 658 липчан. К ним ежедневно приходят медики, чтобы оценить их состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU