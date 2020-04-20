Коронавирус в Липецке, новости на 20 апреля 2020 года: у 251 человека подозревают COVID-19
По состоянию на 15.00 этого понедельника, 20 апреля, в Липецкой области у 251 человека подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Кстати, в воскресенье показатель был ниже - 140 липчан под подозрением.
Напомним, что за все время пандемии в Липецкой области зафиксировали 169 случаев заражения COVID-19. В данный момент вирус подтвержден у 107 граждан. Утром поступила информация о новых зараженных - их 20. Также власти сообщили о второй смерти от коронавируса - не удалось спасти 61-летнюю женщину. Выздоровели 60 липчан.
В Данкове в обсерваторе находится 6 человек. Симптомов ОРВИ у них не выявили. На строгом домашнем карантине - еще 658 липчан. К ним ежедневно приходят медики, чтобы оценить их состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»