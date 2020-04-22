2020-04-22T08:28:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Липецке: спортсмены просят губернатора разрешить занятия на открытом воздухе

Открытое письмо Игорю Артамонову написали представители общественных спортивных организаций
Лия МУРАДЬЯН
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Представители общественных организаций просят губернатора разрешить занятия спортом на открытом воздухе с соблюдением безопасной дистанции в режиме самоизоляции во время коронавируса в Липецке. По мнению любителей спорта нынешний режим самоизоляции, когда горожане сидят по домам и мало двигаются может привести к ослаблению здоровья и массовому снижению иммунитета. Открытое письмо Игорю Артамонову подписали представители девяти общественных спортивных организаций региона.

– Просим администрацию Липецкой области изучить возможность внесения изменений в текущие правила, с целью повышения иммунитета и снижения негативных последствий для здоровья населения, – говорится в письме. – Разрешить индивидуальные и семейные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе с соблюдением безопасной дистанции от других людей.

Также активисты ЗОЖ уверены, что совместные занятия спортом с членами семьи на свежем воздухе не только укрепят иммунитет, но и помогут людям эмоционально пережить самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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