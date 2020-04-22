Режим самоизоляции в Липецке: спортсмены просят губернатора разрешить занятия на открытом воздухе

22 Апр 2020 2020-04-22T08:28:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители общественных организаций просят губернатора разрешить занятия спортом на открытом воздухе с соблюдением безопасной дистанции в режиме самоизоляции во время коронавируса в Липецке. По мнению любителей спорта нынешний режим самоизоляции, когда горожане сидят по домам и мало двигаются может привести к ослаблению здоровья и массовому снижению иммунитета. Открытое письмо Игорю Артамонову подписали представители девяти общественных спортивных организаций региона.

– Просим администрацию Липецкой области изучить возможность внесения изменений в текущие правила, с целью повышения иммунитета и снижения негативных последствий для здоровья населения, – говорится в письме. – Разрешить индивидуальные и семейные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе с соблюдением безопасной дистанции от других людей.

Также активисты ЗОЖ уверены, что совместные занятия спортом с членами семьи на свежем воздухе не только укрепят иммунитет, но и помогут людям эмоционально пережить самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU