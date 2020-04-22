Коронавирус в Липецке, последние новости на 22 апреля 2020: без маски в магазин заходить нельзя

Последние новости о коронавирусе в Липецке на 22 апреля 2020 года – все торговые объекты региона можно посещать только в масках. В связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в Липецке ужесточили правила для граждан.

Наряду с цифровыми пропусками в период самоизоляции и обязательного двухнедельного карантина для всех, кто приезжает в регион из-за границы или других областей, теперь для жителей области действует новое правило. С 22 апреля находиться в магазинах и других торговых объектах Липецкой области можно только в масках. При этом, как будут поступать с теми, кто придет за покупками без маски, в администрации не уточнили.

В том же постановлении администрация обязала обустроить места для межсменного проживания работников во всех больницах и учреждениях, где люди пребывают 14 дней и более.